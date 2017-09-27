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Не истерить: Поклонская рассказала, какие мужчины ей на самом деле нравятся
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская рассказала в интервью сайту телеканала «Звезда», о тех качествах, которые ей нравятся в мужчинах.
Отвечая на вопрос корреспондента сайта Поклонская процитировала супругу Николая II Александру Федоровну: «Знаете, Александра Федоровна, наша государыня сказала: „Благородство мужчины узнавайте по его отношению к женщине“, но в последнее время я редко наблюдаю таких достойных мужчин».
Российский политик уточнила, что мужчинам, которых она видит, «неважно, кто твой соперник и оппонент — женщина или не женщина. Ну у нас же свобода, демократия, поэтому стирается грань, где мужчина, а где женщина».
«Я считаю — это не совсем правильно. Мы, Россия — высоконравственная страна, тем и отличаемся от "демократических" признаков разных европейских стран, поэтому настоящий мужчина должен по-настоящему, достойно относиться к женщине и не истерить, сдерживать свои эмоции», — подытожила Наталья Поклонская.
Ранее, в мае этого года депутат в интервью РИА Новости рассказала о том, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж.
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