Не истерить: Поклонская рассказала, какие мужчины ей на самом деле нравятся

Отвечая на вопрос корреспондента сайта Поклонская процитировала супругу Николая II Александру Федоровну: «Знаете, Александра Федоровна, наша государыня сказала: „Благородство мужчины узнавайте по его отношению к женщине“, но в последнее время я редко наблюдаю таких достойных мужчин».

Российский политик уточнила, что мужчинам, которых она видит, «неважно, кто твой соперник и оппонент — женщина или не женщина. Ну у нас же свобода, демократия, поэтому стирается грань, где мужчина, а где женщина».

«Я считаю — это не совсем правильно. Мы, Россия — высоконравственная страна, тем и отличаемся от "демократических" признаков разных европейских стран, поэтому настоящий мужчина должен по-настоящему, достойно относиться к женщине и не истерить, сдерживать свои эмоции», — подытожила Наталья Поклонская.