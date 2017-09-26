Далее:
Срочно
В киевском детском саду прогремел взрыв [date]
Главное сейчас
Российская Газета

Застрявшая в аэропорту девушка сняла суперпопулярное видео

Жительница Соединенных Штатов Америки по имени Махшид Мазужи прославилась в Сети благодаря короткому ролику, который она записала на свой смартфон.
Девушка опоздала на свой самолет, улетавший из аэропорта города Шарлотт (штат Северная Каролина) и была вынуждена придумать себе интересное занятие на остаток ночи — она танцевала в разных местах аэропорта и записывала это на камеру телефона. "Подтанцовщиками" стали сотрудники ночной смены.
"Я пропустила стыковочный рейс в аэропорту Шарлотта. Мне не хотелось там всю ночь и злиться, и вместо этого я решила сделать то, что помогло мне стать счастливее — начала танцевать, — написала Махшид. — Это помогло мне найти отличных друзей". За два дня ролик собрал почти 700 тысяч просмотров на YouTube.
Это не первый случай, когда застрявший в ночном аэропорту пассажир записывает видео, чтобы развлечься, и оно становится интернет-хитом. В 2014 году мужчина по имени Ричард Данн прославился благодаря своему видео на мотив популярной песни All By Myself Селин Дион. Его видео набрало 17 миллионов просмотров.
Стиль жизни Видео Главное
Ричард Данн
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости