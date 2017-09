Застрявшая в аэропорту девушка сняла суперпопулярное видео

Жительница Соединенных Штатов Америки по имени Махшид Мазужи прославилась в Сети благодаря короткому ролику, который она записала на свой смартфон.

Девушка опоздала на свой самолет, улетавший из аэропорта города Шарлотт (штат Северная Каролина) и была вынуждена придумать себе интересное занятие на остаток ночи — она танцевала в разных местах аэропорта и записывала это на камеру телефона. "Подтанцовщиками" стали сотрудники ночной смены.

"Я пропустила стыковочный рейс в аэропорту Шарлотта. Мне не хотелось там всю ночь и злиться, и вместо этого я решила сделать то, что помогло мне стать счастливее — начала танцевать, — написала Махшид. — Это помогло мне найти отличных друзей". За два дня ролик собрал почти 700 тысяч просмотров на YouTube.

Это не первый случай, когда застрявший в ночном аэропорту пассажир записывает видео, чтобы развлечься, и оно становится интернет-хитом. В 2014 году мужчина по имени Ричард Данн прославился благодаря своему видео на мотив популярной песни All By Myself Селин Дион. Его видео набрало 17 миллионов просмотров.