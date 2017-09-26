Художник в иконах предложил сжечь Москву для спасения России

«Новые постеры с иконой Кутузова уже на улицах», — сообщил художник.



На постерах полководец держит раскрытую книгу, в которой написано: «Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву». Одну из работ Лоскутов наклеил на Кадашевской набережной.



Артем Лоскутов известен как один из организаторов ежегодных шествий «Монстрация». В 2010 году стал лауреатом государственной премии в области современного искусства «Инновация».



Художник также выступил режиссером фильма «Нефть в обмен на ничего» и автором видеоработ «Новосибирск без наркологов», «Деньги для революции» и «Блаженство».