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В Сети выставлена на продажу официальная страница "ВКонтакте" "мажорки" Багдасарян
Фото: РЕН ТВ
В интернете появилось объявление о продаже официальной страницы в социальной сети "ВКонтакте" Мары Багдасарян. Стоимость ее аккаунта — 1 миллион рублей. Однако нет подтверждения, что страница действительно принадлежит девушке.
Напомним, 10 марта 2017 года мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.
Мара прославилась после заезда на "гелендвагене" с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым. Тогда мажоры получили несколько суток ареста, а затем стали фигурантами уголовного дела. Только Мара проходила по нему как свидетель.
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