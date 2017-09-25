В интернете появилось объявление о продаже официальной страницы в социальной сети "ВКонтакте" Мары Багдасарян . Стоимость ее аккаунта — 1 миллион рублей. Однако нет подтверждения, что страница действительно принадлежит девушке.

Напомним, 10 марта 2017 года мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.