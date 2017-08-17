Финалистка «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала похожа на мужчину



Джулия Ванг стала победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» в 2014 году. С того момента она так сильно изменилась, что ее не узнают поклонники. Раньше экстрасенс предпочитала женственный стиль и поражала своей необычной внешностью телезрителей. Теперь от былой женственности не осталось и следы — Ванг легко спутать с мужчиной.

За последние несколько лет 34-летняя Джулия отстригла длинные волосы и теперь носит короткую стрижку. Также она сильно похудела — поклонники уже не раз подозревали, что Ванг находится на грани анорексии. Кроме того, она почти отказалась от женских платьев, а в ее гардеробе появилось множество маек и пиджаков. Поклонники поражены такими изменениями и то и дело оставляют недовольные комментарии в микроблоге Ванг и говорят о том, что она стала похожа на мужчину.



Сама Джулия спокойно относится на критику в свой адрес. Иногда она отвечает пользователям и просит их любоваться собой, если их не устраивает ее внешность. «Красотой-то в общем смысле я никогда не отличалась. Зато нестандартного выпуска. Красота — понятие относительное: для кого-то я урод, для Вас красота, это зависит от реципиента. Знаете, говорят: красота в глазах смотрящего", пишет Джулия.

Публикация от midnightrose666 (@julie_vangreal) Авг 17 2017 в 3:20 PDT

Публикация от midnightrose666 (@julie_vangreal) Сен 20 2017 в 12:27 PDT



