Названы самые дорогие автобренды мира

Toyota сохранила статус самой дорогой автомобильной компании мира. Об этом стало известно из очередного рейтинга Best Global Brands 2017.

Японский производитель, чья стоимость, по данным Interbrand, составляет 50 291 млрд долларов, в общем списке мировых брендов занимает седьмое место — на две строчки ниже, чем год назад. Отметим, что Toyota с результатом 53,580 млрд долларов уступает лишь Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Amazon и Samsung.

Всего в топ-100 мировых брендов оказалось 15 автомобильных — на один больше, чем было в 2016-м. К прошлогоднему списку добавилась компания Ferrari, покидавшая первую сотню на несколько лет. Теперь все автопроизводители вместе формируют 14,5% общей стоимости самых дорогих брендов.

Общий список автокомпаний выглядит так: Toyota (7 место в общем рейтинге), Mercedes-Benz (9), BMW (13), Honda (20), Ford (33), Hyundai (35), Audi (38), Nissan (39), Volkswagen (40), Porsche (48), Kia (69), Land Rover (73), Mini (87), Ferrari () 88) и Tesla (98).