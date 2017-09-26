Сумка в виде съёмного пивного живота шокировала интернет

«Я отчаянно хочу пивной живот, но боюсь проблем со здоровьем, поэтому я придумал съёмный живот The Dagbag», — заявил 27-летний дизайнер Альберт Пукиес (Albert Pukies) и продемонстрировал миру своё новое изобретение — сумку в виде толстого волосатого пуза.



«Решение оказалось очень простым: я поместил принт с фото живота на обычную поясную сумку. Теперь я могу надеть и снять его в любой момент. Кроме того, в съёмный живот можно положить необходимые вещи», — рассказал дизайнер и в качестве доказательства изготовил пробный экземпляр The DadBag (в переводе «Папин живот») и сфотографировался с ним. На снимках, которые уже облетели весь мир, Альберт достаёт из сумки-живота банку пива, телефон и наушники.

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Дизайнер придумал шесть моделей своей эпатажной сумки. Основная модель называется «Аллен», чернокожий вариант «Дерек», живот очень жирного человека носит название «Магнус», а самый волосатый вариант пуза автор назвал «Шерман».



Сумка The Dadbag пока недоступна для продажи, автор интенсивно ищет партнёров и спонсоров, чтобы запустить массовое производство сумки-живота, а также рассматривает вариант собрать необходимые деньги при помощи платформы Kickstarter. Впрочем, после того, как идея получила вирусную популярность в соцсетях, в том числе в китайском Weibo, с дизайнером уже связались компании-производители.



Ориентировочная цена этого спорного аксессуара будет составлять $30. Съёмный пивной живот ориентирован на людей без комплексов, шутников и любителей всего нового. Британский дизайнер Альберт Пукиз считает, что лучше носить имитацию пивного живота, чем иметь его в реальности. Не все интернет-пользователи с ним соглашаются.





В июне «Ридус» рассказывал, что модным трендом лета-2017 был объявлен женский купальник с принтом голой волосатой мужской груди. Да, это то ещё зрелище. Эта же компания производит одежду с принтом хот-дога, пиццы и лицом Ким Чен Ына

В апреле интернет-пользователи бурно обсуждали моделей в загадочных «голых» купальниках, которые, как выяснилось, были созданы из золотого скотча.



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