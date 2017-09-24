Далее:
Главное сейчас
Российская Газета

Центральную Россию ждет похолодание

Центральную Россию ждет похолодание
Фото:
Резкое похолодание произойдет на этой неделе в азиатской части страны. После теплой осени температура упадет здесь до 8 градусов ниже нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
В центральных областях сохранится погода без осадков. В первые дниь недели будет так же тепло, как в воскресенье — 12-17 градусов. Такая погода сохранится до 27 сентября, хотя фон температуры будет постепенно понижаться. И 28 сентября будет уже 8-12 градусов. Во второй половине недели уже возможен дождь, а ночная температура может опуститься ниже нуля. В последний день сентября и первый день октября снова будет ясная погода с температурой 10-15 градусов.
В северных регионах 9-14 тепла, в Вологодской области до 17 градусов. В целом погода схожа со столичной. Именно отсюда теплая и сухая погода приходит в центральную часть страны. В Ненецком округе, Архангельской области и Коми в начале недели возможны небольшие дожди.
Без осадков погода установится на северо-западе. Погода будет с утренними туманами и утренними заморозками, но днем тепло и солнечно — 14-19 градусов тепла.
В Поволжье похолодает. На севере до 8-13 градусов, на почве возможны заморозки до -4 градусов, в среднем Поволжье 10-15 днем, в Саратовской области до 19 градусов.
На юге постепенно ослабевает жара. В Ростовской области 17-22 градуса, в Краснодарском и Ставропольском крае — 20-25 градусов. Здесь возможны дожди с сильным ветром, в Новороссийске до 25 метров в секунду. В Крыму без осадков, 22-27 градусов.
На Урале прохладно, в горах заморозки до -3 градусов, дожди с мокрым снегом. Температура 2-7 на среднем Урале, 7-11 градусов на южном.
В Западной Сибири резкое похолодание. Днем 2-7 градусов, ночные заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайском крае 1-8 градусов, ночью до 3 градусов мороза. Для некоторых регионов это на 8 градусов ниже нормы.
В земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края 25-26 сентября установится временный снежный покров. В эти же числа в Бурятии погода с сильным ветром до 24 градусов, понижение температуры на 8-10 градусов, возможно установление временного снежного покрова.
На Дальнем Востоке заканчивается период хорошей погоды, который установился здесь после тайфуна. Снова ненастно, усиливается ветер.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Стиль жизни Главное
"Российская газета"
Людмила Паршина
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости