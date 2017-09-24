Центральную Россию ждет похолодание

Резкое похолодание произойдет на этой неделе в азиатской части страны. После теплой осени температура упадет здесь до 8 градусов ниже нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

В центральных областях сохранится погода без осадков. В первые дниь недели будет так же тепло, как в воскресенье — 12-17 градусов. Такая погода сохранится до 27 сентября, хотя фон температуры будет постепенно понижаться. И 28 сентября будет уже 8-12 градусов. Во второй половине недели уже возможен дождь, а ночная температура может опуститься ниже нуля. В последний день сентября и первый день октября снова будет ясная погода с температурой 10-15 градусов.

В северных регионах 9-14 тепла, в Вологодской области до 17 градусов. В целом погода схожа со столичной. Именно отсюда теплая и сухая погода приходит в центральную часть страны. В Ненецком округе, Архангельской области и Коми в начале недели возможны небольшие дожди.

Без осадков погода установится на северо-западе. Погода будет с утренними туманами и утренними заморозками, но днем тепло и солнечно — 14-19 градусов тепла.

В Поволжье похолодает. На севере до 8-13 градусов, на почве возможны заморозки до -4 градусов, в среднем Поволжье 10-15 днем, в Саратовской области до 19 градусов.

На юге постепенно ослабевает жара. В Ростовской области 17-22 градуса, в Краснодарском и Ставропольском крае — 20-25 градусов. Здесь возможны дожди с сильным ветром, в Новороссийске до 25 метров в секунду. В Крыму без осадков, 22-27 градусов.

На Урале прохладно, в горах заморозки до -3 градусов, дожди с мокрым снегом. Температура 2-7 на среднем Урале, 7-11 градусов на южном.

В Западной Сибири резкое похолодание. Днем 2-7 градусов, ночные заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайском крае 1-8 градусов, ночью до 3 градусов мороза. Для некоторых регионов это на 8 градусов ниже нормы.

В земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края 25-26 сентября установится временный снежный покров. В эти же числа в Бурятии погода с сильным ветром до 24 градусов, понижение температуры на 8-10 градусов, возможно установление временного снежного покрова.

На Дальнем Востоке заканчивается период хорошей погоды, который установился здесь после тайфуна. Снова ненастно, усиливается ветер.