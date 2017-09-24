Назван топ-10 самых опасных регионов России



Названа десятка самых криминальных регионов России. Генпрокуратура опубликовала исследование о динамике уровня преступности в субъектах за первое полугодие.

Первое место, несмотря на снижение преступности на 23,9%, удерживает Москва. Второе место по криминалу досталось Московской области. Замыкает тройку самых опасных регионов Краснодарский край.



Кроме того, в десятку наиболее опасных регионов России, по данным Генпрокуратуры, вошли Башкирия, Челябинская, Ростовская, Тюменская и Свердловская области, а также Кемеровская область. Замыкает «криминальную десятку» Татарстан.



Самое большое снижение преступности зафиксировано в Вологодской области, а самый высокий рост — в Калужской.