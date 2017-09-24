На Иванку Трамп подали в суд за плагиат дизайна туфель

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп: истец считает, что у него украли запатентованный дизайн обуви, сообщает агентство Bloomberg.

Публикация от AQUAZZURA by Edgardo Osorio (@aquazzura)

Мар 4 2016 в 5:30 PST

Осорио, занимающий пост креативного директора бренда Aquazzura, обнаружил сходство между своим главным творением — туфлями «Дикая штучка» — и парой обуви «Хетти» от Иванки Трамп. Обувь итальянца стоит $785, эту модель носят знаменитости, тогда как босоножки от дочери американского президента можно приобрести всего за $65.

"Едва ли не больше всего в модной индустрии раздражает, когда кто-то бессовестно крадет твой запатентованный дизайн. Вам лучше знать. Стыдно должно быть, Иванка!" — писал бренд на странице в Instagram.

Изначально Эдгардо Осорио не хотел идти в суд: модный дом попросил компанию Иванки Трамп снять туфли с продажи, уничтожить оставшиеся на складах партии, отменить рекламную кампанию и передать уже заработанные с продажи этой модели деньги «правообладателю». Фирма дочери президента США отказалась выполнить эти требования, однако спор еще может быть урегулирован в досудебном порядке: первое слушание по делу назачено на март следующего года.