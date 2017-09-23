Обладательница самой большой груди в Европе сменила цвет кожи

Мартина Биг, известная как обладательница самого большого бюста в Европе, сменила цвет кожи. На протяжении длительного времени, она делала инъекции меланина, который вырабатывает темный пигмент в эпидермисе. Кроме того, 28-летняя девушка ходила в солярий, чтобы у нее потемнела кожа на лице.

Мартина всегда мечтала быть чернокожей. Она появилась в эфире американского шоу Maury Show, где заявила, что гордится, новым цветом кожи.

"Я темнокожая, это мой путь. Мои внутренние ощущения улучшились. Не могу дождаться, когда поеду в Африку", — заявила Мартина.

В 2012 году девушка увлеклась пластической хирургией. Она потратила более 600 тысяч долларов на увеличение груди.