Гидрометцентр предупредил о сильном ветре и пыльной буре на юге России

В ближайшее время на юге России ожидается похолодание, дожди с грозами, усиление ветра и пыльная буря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, с началом рабочей недели температурный фон в регионе понизится на 10—12 °С.



«Мы выпустили штормовое предупреждение, что в Южном федеральном округе, в Краснодарском крае, на Черноморском побережье ожидается гроза, сильный ветер, а на севере и востоке Ростовской области — даже пыльная буря», — сказал Вильфанд.



Он отметил, что прогнозируются неблагоприятные явления, связанные с усилением ветра до 20—25 м/с, дождём и грозой.



Ранее «Юга.ру» передавал, что некоторых школах Краснодара из-за установившейся жаркой погоды сократили время уроков.