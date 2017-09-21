В Госдуме предлагают вернуть полиции право штрафовать россиян за ночной шум

Евгений Марченко и С инициативой вернуть полицейским право штрафовать граждан за шум ночью выступили депутаты Госдумы Анатолий Тихомиров . По их словам, после реформы МВД полиция стала полностью федеральной структурой, поэтому теперь она не может пресекать установленные регионом административные правонарушения, к числу которых сегодня и относится шум в ночное время.

Чтобы наказать соседа дебошира, сейчас человек может лишь написать жалобу в региональную управу. Однако даже в этом случае доказать факт правонарушения крайне сложно.

Для реализации своей идеи парламентарии разработали поправки в статью 17 Жилищного кодекса РФ, которые установят ночной запрет на ремонтные работы, свист, пение и другие действия, сопровождающиеся звуками и нарушающие покой граждан. Если данные изменения будут одобрены, в Госдуме внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях, что позволит установить на федеральном уровне ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Россияне вновь смогут вызывать сотрудников полиции, чтобы те усмирили шумных соседей.

Депутаты предлагают установить первичный штраф в 500-1000 рублей, а для тех, кто будет привлекаться к ответственности повторно, максимальная сумма взысканий может достигнуть 30 тысяч рублей.

Адвокат Андрей Некрасов рассказал RT, что действующая процедура привлечения к ответственности за ночной шум очень долгая и запутанная. По его словам, многие россияне попросту не знают об изменении законодательства в этой сфере, поэтому продолжают вызывать сотрудников полиции.

«По старой памяти люди жалуются в полицию, потому что никто им ничего не объяснил. Полицейские, правда, приезжают на вызов, но составить протокол и утихомирить правонарушителя у них нет полномочий. Они пытаются объяснить гражданам, что закон изменён и у них теперь нет таких прав. Но люди просят что-то сделать. Полиция часто идёт навстречу, составляет со слов человека жалобу и отправляет в местную управу. Но по современному законодательству это обязаны делать сами граждане. Полицейские просто помогают», — объяснил он.