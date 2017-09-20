«Фонтан молодости», масло и другие секреты красоты кинолегенды Софи Лорен

Ранний подъем и зарядка





Софи Лорен совершенно справедливо считает, что каждая женщина преображается, когда ходит так, будто весь мир принадлежит ей — гордо и плавно. Стать более гибкой и грациозной помогают регулярные физические упражнения. Лорен сичтает, что для продуктивного и приятного дня необходимы ранний подъем (после восьмичасового сна), несколько дыхательных упражнений и небольшая зарядка:

«Не нужно искать себе оправданий, чтобы не тренироваться. Я, например, много хожу. Каждый день гуляю в течение часа — это очень полезно для сердца и фигуры. Я всегда просыпаюсь рано и выпрыгиваю из постели, даже если иногда не хочу этого делать. Сначала делаю несколько потягиваний и правильно дышу. Нужно наполнить живот воздухом на вдохе и уменьшать объем, пока окончательно не выдохните. При выдохе выталкивается до конца весь застоявшийся воздух. Пятнадцать минут таких упражнений создают хорошее настроение на весь день».



Оливковое масло



Оливковое масло холодного отжима многие звезды называют чудодейственным средством для сохранения красоты и молодости кожи. Софи Лорен советует наносить его на кожу вместо крема, снимать им косметику, использовать в качестве укрепляющего и увлажняющего средства для волос, принимать ванны с маслом и добавлять его в еду.



Больше воды, меньше жирного мяса и мучного



Давайте откровенно: конечно, кожа актрисы с годами не осталась такой же упругой и гладкой, как в молодости. А вот параметры ее фигуры практически не изменились. Лорен не ведет ожесточенную борьбу с лишним весом, а просто старается есть часто и маленькими порциями, пить больше жидкости и не употреблять в пищу «врагов» стройности, содержащих большое количество жиров и крахмала:



«Я ем много овощных салатов, немного мяса (в основном, рыба и курица) и некоторые фрукты. Это — все. Но я также люблю сладкое и пасту, поэтому иногда балую себя. Если вы пьете достаточно воды — стаканов восемь в день, то помогаете своей коже оставаться молодой и свежей. Не обязательно пить простую воду, подходит и минеральная, и фруктовые соки, и кофе, и чай. Но прошу вас, не пейте восемь стаканов кофе в день!».



Фонтан молодости



Если вы уже приготовились записывать адрес чудодейственного фонтана, под струями которого можно обрести вечную молодость, отложите ручку или смартфон. Главный секрет победы над возрастом находится в вашей голове, уверяет Софи Лорен. Не надо бояться морщин и считать время безжалостным разрушителем красоты и бодрости духа.



«Возраст начинается и заканчивается с ума. Никакая красота в мире не может сравниться с красотой самопознания и удовлетворения, которое приносит приятие себя такой, какая есть на самом деле. Пусть жизнь идет, как идет. Конечно, существует фонтан молодости — это ваш ум, ваши таланты, творчество, которое вы привнесли в вашу жизнь и жизнь людей, которых любите. Когда примите себя такой, какая вы есть, считайте, что вы действительно победили возраст», — советует Лорен.

