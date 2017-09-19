Кадыров и Тимати угостили бургерами жителей Грозного



Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэп-исполнитель Тимати открыли во вторник в Грозном на проспекте Путина ресторан сети быстрого питания, принадлежащей певцу; в честь открытия Кадыров и Тимати готовили и раздавали бургеры всем желающим, передает корреспондент РИА Новости

Мероприятие анонсировалось с начала сентября. Кадыров на своей странице в Instagram ранее заявлял, что на открытии ожидается прибытие "таинственного гостя". Техническое открытие ресторана состоялось еще две недели назад. Известный своей дружбой с главой Чечни певец открыл первое за пределами Москвы заведение в самом многолюдном и популярном в Чечне месте — проспекте Путина, на котором на выходных автомобильное движение перекрывается для вечернего отдыха и прогулок горожан и гостей.



На импровизированной сцене, установленной прямо на проспекте, организаторы вынесли оборудование, на котором Кадыров и Тимати принялись готовить угощения для гостей гастрономического праздника. Всего раздали около тысячи бургеров.



Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей. В конце марта 2017 года на Цветном бульваре в Москве открылся второй ресторан. Стоимость бургеров достигает 999 рублей.



#Repost @timatiofficial (@get_repost) @kadyrov_95 Блэк Стар Бургер тоже сила)))



Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)



Сен 19 2017 в 11:20 PDT