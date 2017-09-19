Дуров ответил на скандальную публикацию

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров назвал «шизофазичными» (шизофазия — симптом, выражающийся в нарушении структуры речи — прим.ред.) заявления программиста Антона Розенберга о конфликте с братом Дурова и якобы незаконном увольнении. Об этом пишут «Ведомости».

По словам Дурова, он «слышал» от семьи Розенберга, что тот «страдает от психических заболеваний».

Ранее Розенберг опубликовал на блог-платформе Medium пост, в котором рассказал, что в январе 2017 года он поссорился с братом Павла Дурова — Николаем, когда узнал, что тот ухаживает за его женой. По словам программиста, он дружил с Николаем Дуровым с детства, работал во «ВКонтакте» на начальном этапе запуска соцсети и присоединился к команде Telegram в 2016 году. Он сообщил, официально его должность в Telegram звучала как «директор особых направлений».

Его якобы уволили из ООО «Телеграф» (эту компанию Розенберг связывает с Telegram) из-за прогулов работы и без компенсации. Он решил добиваться признания увольнения незаконным через суд. Как утверждает Розенберг, в ответ на него подали встречный иск из-за разглашения коммерческой тайны и потребовали компенсации в размере ста миллионов рублей.

Сам Дуров подачу иска отрицает. Он также заявил «Медузе», что «не мог уволить человека, который у него не работал». Дуров сказал «Ведомостям», что не является владельцем ООО «Телеграф». По его словам, эта компания не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram.