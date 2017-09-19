СМИ: Дуров ответил на публикацию «бывшего сотрудника Telegram»

Основатель социальной сети «Вконтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал публикацию бывшего сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга о конфликте с братом Дурова Николаем и увольнении из компании.

Как передают «Ведомости», по словам Дурова, заявления Розенберга, называющего себя бывшим сотрудником Telegram, не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен. Отмечается, что при этом Дуров не отрицает факт знакомства с Розенбергом. По его словам, «человек страдает от психических заболеваний».

Дуров также заявил, что не является владельцем ООО «Телеграф», а сама компания к мессенджеру Telegram отношения не имеет.

Ранее бывший директор особых направлений ООО «Телеграф» Антон Розенберг опубликовал пост на блог-платформе Medium, в котором рассказал о конфликте с братом Дурова Николаем, который, по его словам, стал причиной его увольнения. По мнению Розенберга, прогулы были формальным поводом для отставки.

Розенберг оспорил законность увольнения в суде, однако компания ООО «Телеграф», которой, по словам Розенберга, якобы владеет Дуров, подала к нему встречный иск на 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны.