В Великобритании скончался самый старый кот в мире

Знаменитый кот Натмег, проживавший в Ньюкасле, скончался в возрасте 31 года. Домашний питомец четы Финли считался самым старым котом в мире, как сообщает Mirror.

По информации издания, в августе Натмег серьезно занемог — он страдал от сердечного заболевания. Однако ветеринары не смогли вылечить старожила и были вынуждены усыпить его.

Хозяева Натмега Лиз и Иен Финли подобрали его в 1990 году. Уже тогда, согласно осмотру ветеринаров, животному было около 5 лет.

Семейная чета признала, что потеря питомца серьезно повлияла на их жизнь.