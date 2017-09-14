Стюардессу уволили за фотоблог об аморальных пассажирах

Шон Кэтлин (Shawn Kathleen) из США работала стюардессой и каждый день сталкивалась с сотнями людей, которые не всегда вели себя адекватно. Своими наблюдениями девушка регулярно делилась в личном блоге, а потом и в Инстаграме, куда выкладывала фотографии самых странных и неадекватных пассажиров. По словам Кэтлин, за этот блог её и уволили в 2013 году. Но аккаунт в Инстаграм уже набрал популярность, и экс-стюардесса начала получать фотоистории об ужасных авиапассажиров со всех уголков света.

На страничку под названием «Passenger Shaming» («Пристыдить пассажира») подписано уже 535 тысяч человек. На многочисленных фотографиях и видео можно увидеть как по-свински порой ведут себя люди в самолётах: закидывают босые ноги на чужие подлокотники, расхаживают или спят голышом, занимаются йогой и мастурбацией, оставляют после себя горы мусора, смотрят порно и тут же занимаются сексом. «Не надо так», — как бы просит Шон Кэтлин своим блогом от лица бортпроводников всего мира.

Странных людей можно встретить, где угодно. Например, в метро. В мае «Ридус» делал для вас фотоподборку необычно одетых людей, которые ездят в российском метро.

В подтверждение этого вскоре звездой Сети и московского метро стала девушка-гот с живым вороном на коленях.

В июле мы собрали для вас смешные и нелепые фотографии из разных стран, которые доказывают, что метро — это вообще очень-очень странное место.

В марте в интернете стала вирусной контрастная фотография мусульманки рядом с трансвеститом в нью-йоркской подземке.

Тогда же мы рассказывали вам, как американцы ходят в магазин. Там фотографии не для слабонервных.