Ученые: Жидкости для полоскания рта приводят к болезням сердца

Североамериканские кардиологи Института Техаса после множественных исследований и тестов аргументировали теорию об отрицательном влиянии ополаскивателя для рта.

Сообщается, что элементы, которые содержатся в этом веществе опасны для здоровья человека.

Ученые установили, что же повседневное использование ополаскивателей для рта существенно повышает опасность сердечных болезней. В действительности оказалось, что же в следствии полоскания противомикробные вещества, призванные ликвидировать отвратительный аромат из рта и уменьшить риск формирования кариеса, убивают также и полезные бактерии.

Речь идет о некоторых полезных организмах, которые находятся во рту и помогают переваривать пищу. Они также влияют на уровень оксида азота, который важен для полости рта. Недостаток оксида азота приводит к разрыву контактов клеток. Все это сказывается на здоровье сначала рта, а потом и сосудов. В итоге риск появления сердечных заболеваний возрастает в разы.

Ученые говорят о том, что следить за здоровьем полости рта полезно, однако не стоит увлекаться косметическими процедурами, а также важно консультироваться со своим стоматологом, который может помочь сделать правильный выбор в пользу того или другого средства по уходу, которое не будет вредить здоровью, а окажет нужный результат без побочных эффектов.