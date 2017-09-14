В Москве ожидается резкое ухудшение погоды



МЧС объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Москве, передает "НьюИнформ".

Отмечается, что в ближайшие несколько часов сегодня, 13 сентября, в российской столице местами пройдет сильный дождь, местами, возможно, гроза. Скорость ветра при этом составит 12-17 метров в секунду.



Напомним, ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение с сильным порывистым ветром до 15 метров в секунду. В связи с этим в метеослужбе рекомендовали жителям и гостям города не парковать свои автомобили рядом с деревьями, а рядовым пешеходам держаться подальше от парковых зон с плохо укрепленным дорожными знаками и другими конструкциями.