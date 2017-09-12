Австралия призвала своих граждан есть больше кенгуру

Правительство Австралии призывает население активизировать охоту на кенгуру, популяция которых достигла 50 миллионов особей, передает Independed.

При этом австралийцев призвали не только убивать сумчатых, но и есть их, чтобы избежать санитарных проблем, связанных с гниением трупов животных.

Сообщается, что рост популяции кенгуру может угрожать всему природному разнообразию континента.