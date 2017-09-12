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Австралия призвала своих граждан есть больше кенгуру
Фото: ren.tv
Правительство Австралии призывает население активизировать охоту на кенгуру, популяция которых достигла 50 миллионов особей, передает Independed.
При этом австралийцев призвали не только убивать сумчатых, но и есть их, чтобы избежать санитарных проблем, связанных с гниением трупов животных.
Сообщается, что рост популяции кенгуру может угрожать всему природному разнообразию континента.
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