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Ученые узнали, почему женщин устраивают бедные мужья
Фото: Кадр из к/ф Жених 2 (2017)
Ученые из Канзасского университета (США) определили, почему современные женщины стали чаще соглашаться на брак с менее образованными и обеспеченными мужчинами. Результаты исследования приводит Fox News.
Как утверждают ученые, в современном мире наметилась тенденция, когда женщины выходят замуж за менее образованных мужчин и тратят больше своих партнеров на совместные нужды. Изучив гендерные изменения в базах данных о финансовом благополучии и высшем образовании, исследователи выяснили, что данная тенденция связана с увеличением числа высокообразованных женщин.
В мире число женщин с хорошим образованием резко выросло, вместе с тем у них значительно снизились шансы найти равного по уровню образования партнера. Кроме того, доходы женщин растут с большей скоростью, чем доходы мужчин. В результате вклад мужчин в семью значительно уменьшился по сравнению с тратами женщин.
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