Ученые узнали, почему женщин устраивают бедные мужья



Ученые из Канзасского университета (США) определили, почему современные женщины стали чаще соглашаться на брак с менее образованными и обеспеченными мужчинами. Результаты исследования приводит Fox News

Как утверждают ученые, в современном мире наметилась тенденция, когда женщины выходят замуж за менее образованных мужчин и тратят больше своих партнеров на совместные нужды. Изучив гендерные изменения в базах данных о финансовом благополучии и высшем образовании, исследователи выяснили, что данная тенденция связана с увеличением числа высокообразованных женщин.



В мире число женщин с хорошим образованием резко выросло, вместе с тем у них значительно снизились шансы найти равного по уровню образования партнера. Кроме того, доходы женщин растут с большей скоростью, чем доходы мужчин. В результате вклад мужчин в семью значительно уменьшился по сравнению с тратами женщин.