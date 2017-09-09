Главные события у вас в почте
Солнечный шторм "сожжет" Москву: столицу ждет аномальная жара
Фото: depositphotos.com
Синоптики предсказывают, что на фоне мощнейшего солнечного шторма в столице на следующей неделе будет аномально жарко, передает "Газета.ру". Темпераура воздуха в грядущую среду, 13 сентября может подняться до 28 градусов.
При этом практически до минимума сократиться вероятность выпадения осадков, пишет издания.
Сообщается, что может быть побит рекорд 1909 года, когда в столице было 27,4 градуса.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере
Оставить комментарий