Синоптики предсказывают, что на фоне мощнейшего солнечного шторма в столице на следующей неделе будет аномально жарко, передает "Газета.ру". Темпераура воздуха в грядущую среду, 13 сентября может подняться до 28 градусов.

При этом практически до минимума сократиться вероятность выпадения осадков, пишет издания.

Сообщается, что может быть побит рекорд 1909 года, когда в столице было 27,4 градуса.