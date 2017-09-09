В мире постоянного потока информации сложно чему-то верить безоговорочно и современные люди в большинстве своем склонны проверять достоверность услышанного. Однако некоторые факты воспринимаются как заведомо ложные из-за своей шокирующей составляющей, но эксперты смогли узнать правду.

Фтор

Оказалось, что фтор не так уж и полезен для человека, как рассказывают производители зубных паст. Попадая в организм это вещество может привести к разрушению костей, ухудшению работы мозга, нервной системы, почек и печени, что путем экспериментов обнаружили ученые из Новой Зеландии.

Сахар для детей

Рафинированный сахар и все простые углеводы вызывают резкий скачок глюкозы в крови, из-за которой выделяется адреналин у детей. Именно этот гормон влияет на концентрацию и усидчивость детей, а также мешает воспринимать новую информацию и контролировать эмоции. Поэтому родителям необходимо снизить потребление детьми сладкого не только чтобы уберечь их от кариеса или ожирения.



Гибриды животных

Не так давно гибриды животных оставались за гранью реальности, но современные ученые смогли разработать таких необычных диких зверей для специальных исследований. Благодаря совмещенным ДНК в одном организме эксперты могут выявлять гены, которые помогают лечить разнообразные заболевания и продлевать жизнь.

Богемская роща

Оказалось, что место отдыха самых богатых и влиятельных людей в мире существует и находится оно в Калифорнии. Это место пользуется популярностью среди богачей с конца 19 века, но общественность узнала о нем только начале 2000-х.

Алмазы

На самом деле алмазы не являются особенно редкими в природе, а за последние 150 лет их добыча существенно упростилась. Однако большинство людей благодаря рекламе считают, что ювелирные украшения с алмазами стоят очень дорого и этому способствовала деятельность компании De Beers, которая контролировала поставки этого камня. Таким образом сейчас цены на этот драгоценный камень очень завышены.



Соки

Пакетированные соки являются не столь полезными, как о них говорят, так как производители не ограничиваются только натуральными добавками. Более того, лимонная кислота в них может навредить зубам, а сахар вызывает еще массу неприятных проблем. Также такие соки вовсе не утоляют жажду и их лучше употреблять в качестве сладкого.

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