В Брюсселе откажутся от пластиковых пакетов

С начала сентября в столице Бельгии Брюсселе введен запрет на одноразовые пластиковые пакеты. Их больше не будут выдавать на кассах в торговых центрах города. Уже закупленные пакеты продавцы смогут продать до 30 ноября 2017 года, затем запрет на пакеты будет полным.

Новые правила будут касаться всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли. Но до сентября 2018 года в магазинах еще останутся пакеты, в которые упаковываются фрукты и овощи. До этого запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах и на рынках вступил во Франции, а в Кении власти приняли решение сажать в тюрьму на четыре года тех, кто использует пластиковые пакеты.