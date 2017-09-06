Найден необычный способ достичь сексуального возбуждения

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что некоторые виды бактерий могут служить афродизиаками — стимуляторами полового влечения. К такому выводу исследователи пришли на основе опытов с одноклеточными морскими организмами, которые эволюционно близки ко всем животным, включая человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell.

Хоонафлагеллаты или воротничковые жгутиконосцы являются протистами (одноклеточными эукариотами), которые едят бактерии и, в свою очередь, являются пищей для морских рачков. Известно, что некоторые потребляемые микроорганизмы приводят к образованию многоклеточных колоний из жгутиконосцев.

Ученые определили, что бактерии Vibrio fischeri провоцируют у хоонафлагеллатов Salpingoeca rosetta поведение, способствующее спариванию и формированию «роев». По словам специалистов, инициация полового процесса необходима в условиях изменяющейся среды, когда происходящий при этом обмен генов способствует выживанию всего вида. По мнению ученых, протисты также нуждаются в бактериальном афродизиаке, чтобы начать процесс размножения.

Исследователи надеются, что изучение взаимодействия между жгутиконосцами и V.fischeri позволит выявить молекулы, которые могли бы каким-либо образом воздействовать на позвоночных животных, включая человека.