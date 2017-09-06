"Мосгорсуд сегодня отменил решение Пресненского суда Москвы по иску бортпроводницы Евгении Магуриной и принял решение о признании неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований "Аэрофлота", которые касаются физических данных сотрудников экипажа", — сказал представитель суда.



Согласно этому пункту, к работе стюардессами допускались женщины, у которых размер одежды не превышал 48-й.



Магурина посчитала данные требования дискриминационными.



"Суд также удовлетворил требования истицы о взыскании в ее пользу задолженности по выплате надбавки в размере 17 тысяч 13 рублей 15 копеек, а также оплатить ей компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.