Знаменитый фитнес-тренер назвал 3 правила похудения

Один из экспертов известного в Великобритании телешоу The Biggest Loser, тренер и знаток диетологии Боб Харпер , озвучил три наиболее простых принципа, позволяющих похудеть.

Боб Харпер заявил, что предлагаемые им рекомендации просты в исполнении и при этом результативны — если дисциплинированно следовать им, то фигура обязательно станет стройнее. Прежде всего фитнес-тренер считает нужным отказаться от употребления сахара.

По словам эксперта, многие люди утверждают, что отказ от сахара им не помог похудеть, — но действительно ли они перестали его есть? Тренер напомнил, что сахар содержится не только в пирожных и газировке, его много в разных соусах и приправах, в хлебе. Как только сахар перестанет присутствовать в рационе, работа кишечника нормализуется и стрелка на весах пойдет вниз, уверенно констатировал Харпер в интервью порталу Popsugar.

Тем, кто мечтает похудеть, тренер посоветовал трехразовое питание: 3 приема пищи в день плюс 1 раз перекус. При этом очень важен состав еды, поглощаемой человеком. Для избавления от лишних килограммов, считает специалист, каждый прием пищи должен включать в себя 40% здоровых «сложных» углеводов и 40% белков, а также 20% качественного жира.

«Такая комбинация продуктов наполняет организм питательными веществами — вы дольше будете чувствовать себя сытым», — сказал Боб Харпер.

Также худеющим он порекомендовал следить за размером съедаемых порций. Стремиться, прежде всего, нужно к умеренности, тем более, что организм не нуждается в тех объемах пищи, которыми его часто снабжают.

По мнению эксперта, при наличии лишнего веса и необходимости похудения нужно приучать себя к тому, чтобы обходиться меньшим размером блюд — оставлять еду в тарелке, делить куски и т.п. Один из его профессиональных советов — никогда не есть из упаковки или общего блюда, всегда класть еду в личную тарелку, это помогает лучше контролировать объемы съеденного.