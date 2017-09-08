Французские дома моды запретили работать со слишком худыми моделями

Две крупнейших французских корпорации, владеющих домами моды Dior, Gucci и Louis Vuitton подписали договор, согласно которому запрещается работать с чересчур худыми моделями, передает Associated Press . По данным агентства, договор отвечает французскому законодательству, которое требует от моделей предоставления справки о своем здоровье.

Закон вступит в силу только 1 октября, однако корпорации LVMH и Kering уже запретили работать с моделями, размер одежды которых меньше европейского 34-го всем своим домам, в том числе, и за пределами Франции.

Соглашение модных корпорация вступит в силу уже в этом месяце накануне парадов коллекции весна-осень.