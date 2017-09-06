Минздрав: уровень алкоголизации Дальнего востока вдвое превышает показатель по стране

Уровень алкоголизации населения Дальнего востока в два раза превышает уровень алкоголизации в стране, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на ВЭФ 2017.

"До сих пор уровень алкоголизации населения Дальнего востока в два раза превышает уровень алкоголизации в стране", — сказала она.

Министр отметила, что «если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных перекосов, то в среднем по стране он составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу больше 120, Чукотка.. — 330».

По словам Скворцовой, особая проблема региона — высокая смертность именно трудоспособного населения, прежде всего, мужского.

"70% смертей до 35 лет прямо ассоциировано с алкоголизацией", — подчеркнула министр.