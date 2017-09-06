Петербургский блогер раскрыл обман российских онлайн-казино



Проживающий в Санкт-Петербурге блогер Даниил Кашин , известный в сети под псевдонимом D. K, уличил российские онлайн-казино в обмане пользователей. Разоблачительный ролик был опубликован на YouTube-канале D. K. Inc.

По словам Кашина, сотрудники казино нанимают на работу актеров, которые, изображая из себя миллионеров, хвастаются крупными выигрышами в социальных сетях и призывают пользователей регистрироваться на сайтах-однодневках с азартными играми.



«Да за кого они нас держат?» — возмущается блогер, отмечая, что все «миллионеры», по неизвестной причине, поголовно подписаны на паблики с поиском работы и кастингом моделей.



Как утверждает блогер, сегодня реклама онлайн-казино регулярно встречается, как на YouTube, так и в Instagram. «Им вообще наплевать, что рекламировать. Если даже вспомнить рекламу наркотиков перед роликами», — заявляет Кашин, судя по всему, намекая на появившуюся в июле контекстную рекламу онлайн-магазина наркотиков в Tor на YouTube и в Instagram.



Блогер подчеркивает, что выиграть в онлайн-казино все же возможно, но вывести деньги у пользователя не получится до тех пор, пока сайт не закроется.

