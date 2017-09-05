Погода готовит новый рекорд: На центральную Россию надвигается страшный циклон

Почти вся Россия сегодня может почувствовать более чем странное поведение погоды. Северные Курилы и Камчатка все еще не могут прийти в себя после тайфуна. Ураганный ветер, сильнейший ливень ударили по континенту и островам. Реки вышли из берегов, водой сносило мосты, размывало дороги, тонули поселки. Ущерб уже оценивают в десятки миллионов рублей.

Наладить жизнь сейчас пытаются и в Уфе. Там накануне пошел такой дождь, что город практически полностью залило. Вода врывалась в здания, на первые этажи. Машинам приходилось плавать. Всего за два часа выпало столько осадков, сколько не ждали за месяц. И погода, похоже, идет на рекорд по сюрпризам. На юге страны сейчас не по сезону — аномальный зной, а в Сибири уже заморозки.

И центр России готовится к резкому перепаду. В Москве завтрашнюю погоду синоптики назвали потенциально опасной. А главный риск исходит от циклона — он принесет и грозы, и дожди, и ветер. Его порывы в среду днем могут резко усилиться. Всех призывают быть осторожнее.