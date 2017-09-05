Фатальные ошибки, которые совершают женщины в браке

Каждая женщина мечтает о счастливом браке, дружной, крепкой семье. Но одни всю жизнь живут со своим первым и единственным мужем и умирают в глубокой старости счастливые, в окружении многочисленного потомства. А другие подают на развод, не успев отгулять свадьбу. Почему так происходит?



Многие дамы с уверенностью скажут, что причина развода — плохой муж, и будут неправы. Муж действительно может оказаться тираном, тунеядцем, бабником и т. д. Но чаще всего причина крушения отношений — ошибки, которые совершают оба супруга. Брак — это союз двух людей и дорога длиною в жизнь, которую оба супруга должны проходить вместе с честью и достоинством. И как на любой дороге, в браке встречаются подъемы и спуски, ямы и камни. На мой взгляд, только женщина, которая способна это понять, проанализировать и выстроить свое поведение соответствующим образом, имеет шанс сохранить брак на всю жизнь.

Ошибки, которые неизбежно губят отношения

1. Импульсивность. Конфликты, недопонимания, обиды возникают у каждой пары. Мудрые женщины, которые дорожат своей семьей, умеют сдерживать эмоции и вести конструктивный диалог с мужем в любой ситуации. Мужчины могут быть эгоистичны и невнимательны к другим. Часто они не способны понять, что причиняют боль или обижают. Поэтому о любом подобном инциденте нужно говорить своему супругу, но спокойным и вежливым тоном. Визги, ругань и истерики зачастую ставят мужчину в тупик. Когда жена кричит, муж не понимает, в чем провинился. Если это будет повторяться регулярно, итогом будет равнодушие либо агрессия с его стороны.

2. Замалчивание проблем. Есть ситуации столь незначительные, что на них не стоит обращать внимание. Но серьезную проблему нужно решать в момент ее возникновения. Если вы спокойно поговорите с мужем, конфликта можно избежать, а между вами установится прозрачная, доверительная связь.

3. Контроль. Никому не нравится постоянный контроль. Ваш муж — не малыш. Он взрослый, адекватный, самостоятельный человек. Ему надо доверять, а не проверять каждый шаг. Мужчине для комфортной жизни в браке необходимо чувствовать себя свободным, самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки.

4. Упреки и критика. Нельзя бесконечно попрекать друг друга. Некоторые буквально изводят мужчин: «не так делаешь», «мало зарабатываешь», «не то покупаешь». Запомните: мужчина не терпит критики и упреков. Если он все делает не так и руки у него «не из того места», почему же вы с ним живете? Лучше похвалите его за что угодно: за удачно забитый гвоздь, кетчуп, который очень кстати, даже за разбитую чашку, которая вас так раздражала. Вместо упреков — нежность и похвала. Вы и сами не заметите, как ваша «жаба» превратится в принца.

5. Вмешательство в личное пространство. Личная жизнь и личное пространство необходимы каждому. Не трогайте его телефон, не переписывайтесь с его аккаунта, не пытайтесь загнать его в ваши рамки, не навязывайтесь ему везде и всюду. Ему, как и вам, необходимо общение с друзьями, хобби, порой даже отдых без вас. Уважайте личное пространство мужа и его желания.

6. Отсутствие развития. Когда человек перестает учиться и развиваться, он неизбежно начинает деградировать. Если один из супругов стремится совершенствовать себя, свои знания и навыки, а второй, напротив, остановился в развитии — брак может пострадать. Тот, кто не желает получать новые знания и работать над собой, станет тяжким балластом. Такой брак обречен. Необходимо не только развиваться самой, но и стимулировать мужа. Если мужчина имеет три образования, пишет докторскую и учит очередной иностранный язык, жене стоит подрасти до его уровня.

7. Ничего общего. Случается и так, что люди вступают в брак еще не сформировавшимися личностями. Интенсивно развиваться и самоутверждаться начинают уже в браке, а через несколько лет понимают, что у них нет ничего общего. Развивайтесь вместе, сообща. Тогда у вас будет много общих интересов, а брак станет только прочнее. Помните, что в конфликте виноваты всегда двое, но выигрывает тот, кто умеет свести конфликт на нет.



Эксперт: Алина Викторовна Рейзельман, предприниматель, lifestyle— и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности, основатель ряда lifestyle-проектов.