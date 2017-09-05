Норвегия стала самой счастливой страной в мире

Британский журнал The Spectator решил выяснить, в какой стране мира живут самые счастливые люди. Проведенное исследование показало, что больше всего довольных жизнью в Норвегии.

Второе и третье места заняли Дания и Исландия. Как отмечает агентство «Интерфакс» , в рейтинге счастья Соединенные Штаты заняли 14 место, а Россия находится на 49 позиции. На последней строчке оказалась Индия. Добавим, что исследование проводилось в 122 странах мира.

Кстати, в России самые счастливые люди живут в Москве. К такому выводу пришли эксперты «Медиалогии», которые в июле проанализировали соцсети. На втором месте рейтинга — Санкт-Петербург, на третьем — Удмуртия. Далее идет Крым, а замыкает пятерку Приморский край.