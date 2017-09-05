Откуда туристы едут в Россию: 10 стран

Туристическая отрасль России стремительно развивается в первую очередь за счет роста притока туристов из стран Юго-Восточной Азии.



Об этом свидетельствуют данные результатов исследования статистики въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2017 года, проведенного агентством Турстат.

Из Китая было совершено 552 тысячи поездок, что на 21% больше по сравнению с I полугодием 2016 г., из Южной Кореи 97 тыс. — прирост на 43%, из Япония 41 тыс. — прирост 17%. Эти три страны стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2017 году по итогам первых 6 месяцев.

Вьетнам, Таиланд и Индия также показали рост числа туристских поездок в Россию в I полугодии 2017 года. Стоит отметить, что за счет столь существенного прироста Китай впервые занял третье место в первой десятке стран по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам I полугодия 2017 года. Приморский край является одним из основных российских регионов, где растет въездной туризм за счет туристов из Китая, Кореи, Японии и других стран Юго-Восточной Азии, включая круизных туристов. " Приморский край посетило почти 280 тысяч иностранных туристов в I полугодии 2017 года. Приморье посетило 186 тысяч человек из Китая (на 10% больше, чем в I полугодии 2016 года), 35 тысяч туристов из Южной Кореи (+8%) и 7 тысяч из Японии (+250%).

Число круизных туристов в Приморье в 2017 году должно вырасти в два раза по сравнению с 2016 годом" , — говорится в пресс-релизе агентства Турстат.

Среди стран Западной Европы число въездных туристских поездок в Россию за первые 6 месяцев 2017 года выросло из Германии (238 тыс., +5%), Франции (90 тыс., +5%), Испании (35 тыс., +9%), Нидерландов (27 тыс., +4%), Норвегии (24 тыс., +14%) и Австрии (22 тыс., +5%), а из Финляндии, Италии, Великобритании и Швеции снизилось число въездных поездок. США (125 тыс., +21%). Канада (21 тыс., +17%) и Австралия (18 тыс., +13%) показали рост числа въездных туристских поездок в Россию в первом полугодии-2017.



Общее число въездных туристских поездок в Россию за первые 6 месяцев 2017 года снизилось на 3% до 10.95 миллионов с 11.28 миллионов за первые 6 месяцев 2016 года по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Общее число въездных туристских поездок иностранцев в Россию составило 24.5 миллиона в 2016 году. Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам I полугодия 2017 (первых 6 месяцев 2017 года) составили Украина (3,895 тыс.), Казахстан (1,536 тыс.), Китай (552 тыс.), Финляндия (504 тыс.), Азербайджан (403 тыс.), Польша (381 тыс.), Армения (284 тыс.), Узбекистан (262 тыс.), Молдова (246 тыс.) и Германия (238 тыс.).



Самые популярные страны въездного туризма в 2017



1. Украина, 3,895 тыс. (+3%)

2. Казахстан, 1,536 тыс. (-4%)

3. Китай (КНР), 552 тыс. (+21%)

4. Финляндия, 504 тыс. (-28%)

5. Азербайджан, 403 тыс. (-9%)

6. Польша, 381 тыс. (-48%)

7. Армения, 284 тыс. (0%)

8. Узбекистан, 262 тыс. (-14%)

9. Республика Молдова, 246 тыс. (+33%)

10. Германия, 238 тыс. (+5%)

11. Таджикистан, 199 тыс. (-11%) 12. Абхазия, 198 тыс. (+4%) 13. Киргизия, 195 тыс. (+19%)

14. Эстония, 186 тыс. (-2%)

15. Монголия, 179 тыс. (-32%)

16. США, 125 тыс. (+21%) 17. Латвия, 123 тыс. (-11%)

18. Литва, 113 тыс. (-7%)

19. Республика Корея, 97 тыс. (+43%)

20. Франция, 90 тыс. (+5%)

21. Италия, 78 тыс. (-6%)

22. Великобритания, 76 тыс. (-5%) 23. Израиль, 70 тыс. (+3%)

24. Беларусь, 66 тыс. (+35%)

25. Южная Осетия, 60 тыс. (+22%) 26. Япония, 41 тыс. (+17%)

27. Испания, 35 тыс. (+9%)

28. Грузия, 34 тыс. (+26%) 29. Турция, 34 тыс. (+127%)

30. Индия, 28 тыс. (+17%)