Назван возраст, когда человек начинает ненавидеть свою работу

Ученые вычислили к какому возрасту люди начинают относится к своей работе с ненавистью. Расчеты провели специалисты компании Happiness Works в Великобритании после специального опроса двух тысяч человек.

В итоге выяснилось, что недовольны своей работой 17% респондентов старше 55 лет, 16% — от 35 до 54 лет, 8% — от 18 до 32 лет. Главной причиной ненависти к своему труду люди назвали недооцененность, стресс и отсутствие друзей на рабочем месте, пишет Life.ru. Психологи добавляют, что причиной может стать еще и кризис среднего возраста.

Ранее американские ученые провели исследование, целью которого было выяснить, как на здоровье отражаются профессии, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми. Оказалось, что такой род деятельности очень плохо влияет на психику.