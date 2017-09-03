Первые заморозки зафиксировали в центральной России

Жителей центральной полосы России напугали ночные туманы и белая роса. В некоторых районах Подмосковья станции и вовсе зафиксировали отрицательную ночную температуру. Но заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что готовиться к морозам москвичам еще рано.

Зафиксированный заморозок был отмечен только на почве. Так бывает в холодные ночи, когда температура воздуха всего до 4-5 градусов тепла. При этом в воздухе температура остается положительной.

Несколько ночей августа, и правда, были холодными, но на этой неделе ночные значения вернутся к летним показателям — 9-14 градусов в Москве. Это гарантирует нам теплое утро и вечер, что для осени большая редкость. Обычно в сентябре даже если днем светит солнце, то в начале и конце дня есть ощущение, что " уже не лето".

Что касается белой росы, со стороны она выглядит как иней, но это не так, уверяет Людмила Паршина. Белая роса — это очень мелкие капли, а не лед.

Заморозки на этой неделе будут только на северо-западе Европейской России. В Карелии, Ненецком округе, Архангельской и Мурманской областях. Холодно и в Ленинградской области, но без заморозка. Ночью тут температура опустится до +5 градусов, хотя днем комфортные 15-20 градусов.

В других регионах страны, к примеру, севере Сибири и Дальнего Востока, температура по ночам будет опускаться ближе к нулю. Но все же, синоптики прогнозируют здесь положительную температуру. Хотя именно для этих территорий заморозки ранней осенью являются нормой.