Феномен Бейонсе рассмотрят на лекции в Копенгагенском университете

Один из преподавателей старейшего в Дании учебного заведения решил организовать курсы по изучению феномена Бейонсе. В Копенгагенском университете рассмотрят не только характер певицы, но и ее личную жизнь.



По словам преподавателя-активиста, в его консервативной стране мало кто по-настоящему понимает процессы, ежедневно происходящие вокруг американской звезды. Ведь скандинавские народы имеют совершенно другой менталитет. Именно ради изучения этих самых процессов профессор затеял неоднозначный курс, на который записались уже более 80 человек. Пользователи Сети новость восприняли довольно иронично.

«Им там совершенно нечем заняться!»

«Ребята! А изучите нашего Зверева! Это куда интереснее!»

«Запад… И они еще наше образование критикуют! Может вам изучить заодно Кончиту Вурст ?»

«А чего? Классно же! Экзамен по Бейонсе. Нам бы так! А то все сопромат, да высшая математика! А тут такое поле для изучения! Личная жизнь Бейонсе… Так и вижу билет „А в 2002 году она спала с…“ Ой, не могу!»

Как сообщается, программа по изучению Бейонсе будет составляться по уже отработанной схеме, которая применяется для ознакомления с театром или оперой. Студенты смогут изучить клипы и даже слова песен звезды, а затем, обсудив их в группе, прийти к определённому выводу. Главной темой лекций должен стать чёрный феминизм. Для этого ученикам необходимо будет внимательно изучить расу певицы и ее гендерную принадлежность, чтобы понять, что же все-таки движет звездой. Напомним, что в настоящее время Бейонсе имеет огромное влияние на мировую культуру и очень многие молодые люди стараются брать с неё пример.