Установлено оптимальное количество секса

Ученые из Института имени Кинсли по изучению секса, гендера и репродукции выяснили, как возраст людей влияет на их сексуальную активность. Они также определили оптимальное количество половых актов в неделю на основе опроса молодых людей. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи провели два анкетирования 1170 американцев, промежуток между опросами составил 10 лет. Респонденты отвечали на вопрос, как часто они вступали в интимную связь со своим партнером. Оказалось, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет занимаются сексом примерно 112 раз в год — два раза в неделю, в среднем.

У тех, кто постарше (30-39 лет), сексуальная активность была несколько снижена, и число половых актов в течение года достигала 86 (1,6 раза в неделю). Кроме того, люди 40-49 лет были в два раза менее активны, чем молодые пары, и занимаются сексом только 69 раз в год.

По мнению специалистов, человек испытывает на себе психологическое и физическое влияние возраста, из-за чего падает качество его половой жизни. Из-за хронических и обострившихся заболеваний снижается сексуальная активность, возникает импотенция и другие расстройства в интимной сферы. Ситуацию осложняет то, что люди с такими проблемами редко обращаются к врачу.

Исследователи считают, что консультация с медицинскими специалистами и забота о здоровье помогут людям старшего возраста улучшить свою сексуальную активность.