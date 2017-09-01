Шокирующие тайны Ботнического залива

Шесть лет назад на дне Ботнического залива обнаружили странный предмет, который имел круглую форму. Большинство очевидцев видели в нем летающую тарелку. Предмет был огромным: его диаметр достигал 18 метров и до сих пор ученым так и не удалось определить, чем именно является этот объект. Тем не менее различные подробности продолжают появляться, несмотря на то, что с момента находки прошло много времени.

На место, где был найден предмет, отправилась команда профессиональных водолазов " Ocean X". В число группы входил Стефан Хогеборн. Уже после в интервью он вспоминал жуткие подробности того исследования.



Как только команда проплывала над тем местом, где нашли предмет, на корабле отключились камеры и спутниковые телефоны. А после того, как судно проплыло немного дальше на 200 метров, приборы снова начали работать. Команда решила проверить, совпадение ли это. Как только они вернулись, все снова заглохло. Водолаз, который погружался к неизвестному предмету, отметил, что за ним по дну тянется глубокая борозда. Среди теорий до сих пор актуальной считается, что этот предмет — инопланетный корабль, а борозда — результат падения при крушении.



Однако научный сотрудник Чарльз Полл утверждает, что неопознанный предмет вполне может иметь природное происхождение. Он уверен, что это кусок скалы, а полоса на дне — результат выпуска газа. ​С момента обнаружения предмета прошло целых 6 лет, однако до сих пор никто не может опуститься непосредственно к нему на дно. Сейчас команда " Ocean X" продолжает работать над раскрытием этой тайны и собирает субмарину, которая позволит опуститься на дно Ботнического залива. С помощью такой подводной лодки можно будет посетить и другие находки — огромное количество затонувших кораблей, которыми " славится" залив.