Названы самые популярные с 1991 года имена в Москве

Самыми популярные имена за 26 лет в столичных ЗАГСах стали Александр и Анастасия. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэрию Москвы.





«За 26 лет в городе появилось 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек», — заявили в столичной мэрии

По данным мэрии, пик популярности имени Александр пришёлся на 1990-е годы. Так называли примерно каждого 12-го мальчика. В 2000-х имя оставалось в числе лидеров, однако стало уступать позиции. В настоящее время Сашами называют каждого 20-го мальчика. С 2011 года популярными стали мужские имена Максим и Артём. Среди женских имён Анастасия было абсолютным лидером до 2009 года, когда появилась мода на имя София.





«Москвичи оказались большими консерваторами при выборе имени для мальчиков, чем для девочек. Сейчас первая десятка популярных мужских имен по сравнению с 90-ми годами обновилась всего на 30%, а популярных женских — на 50%», — заявила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева

В список популярных мужских имён до 2000 года вошли Александр, Дмитрий, Алексей, Андрей, Сергей, Никита, Иван, Максим, Михаил, Артём. После 2000 года: Александр, Артём, Максим, Иван, Михаил, Даниил (Данила, Данил), Дмитрий, Кирилл, Андрей, Егор. Среди женских имён до 2000 года лидерами по популярности были: Анастасия, Екатерина, Мария, Анна, Дарья, Александра, Юлия, Ольга, Наталья (Наталия) и Виктория. После 2000 года: София (Софья), Мария, Анастасия, Анна, Виктория, Дарья, Елизавета, Полина, Варвара и Алиса. В списке редких имён за всё это время: Леонид, Станислав, Виталий, Борис, Валерий, Анатолий, Валентин, Аркадий и Геннадий; Любовь, Валентина, Нина, Людмила, Оксана, Лидия, Галина, Антонина, Алла, Зоя, Инна.