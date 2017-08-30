Франция облегчит получение виз для россиян с ноября



Генеральное консульство Франции в Москве с 1 ноября текущего года будет выдавать визы за 48 часов. Об этом в среду, 30 августа, сообщает «Интерфакс»

Такое заявление сделал генконсул республики в России Марк Седий на встрече с туроператорами. «Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе, России», — отметил он.



Он пояснил, что оформление документов за такой срок касается прежде всего Москвы. «В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно. Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки», — заверил Седий.



Дипломат добавил, что для упрощения жизни туристам генконсульство с 27 июня запустило сервис мобильной биометрии. «Учитывая масштаб страны, мы понимаем, что сдача отпечатков может быть проблемой для тех, кто живет далеко от визовых центров», — сказал дипломат.



Стоимость услуги — 150 евро на одного человека или 270 евро на двоих. Заказать ее можно через сайт визового центра.



О планах сократить сроки оформления россиянам разрешения на въезд во Францию Седий также говорил в апреле 2016 года.



Как отмечается на сайте генконсульства страны в Москве, периоды рассмотрения документов на визу могут составлять от 10 до 30 рабочих дней.