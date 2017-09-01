В России появился новый скоростной поезд

Компания «Уральские локомотивы» представила новый скоростной электропоезд «Ласточка-премиум», способный перевозить пассажиров со скоростью 160 км/ч. Данный поезд является модернизированной версией Ласточки, которые успешно проявили себя в столице, где поезда курсируют на МЦК.

Поезд предназначен для перевозки пассажиров между крупными городами на расстояние 500 км и более, сообщает газета Известия. Как отметили на предприятии, 90% компонентов Ласточки-премиум произведены в России. Сейчас в компании ведут работу над над созданием новых модификаций Ласточки для поездок на расстояния более тысячи километров.