Журналиста в прямом эфире забросали красками и шлепнули по лицу

Ведущий британского телеканала Sky News Джо Тайди (Joe Tidy) в прямом эфире угодил под «обстрел» сухими красками во время репортажа с карнавала в Лондоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте канала.

Ah, the perils (and fun) of live news: It's only just gone 8am and Sky's @joetidy already needs a change of clothes at #Carnival2017 pic.twitter.com/17rNimKIGj— Sky News (@SkyNews) 27 августа 2017 г.

Во время репортажа журналист брал интервью у людей, которые с ног до головы были покрыты разноцветным порошком. Некоторые из них использовали в качестве реквизита и жидкий вариант краски.

Разговор закончился тем, что Тайди со всех сторон атаковали красками.

Мужчина посмеялся над ситуацией и признал, что это было неизбежно. В завершение один из собеседников шлепнул ведущего по щеке рукой, покрытой синим пигментом, оставив яркий след на его лице.