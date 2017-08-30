Американские ученые полагают, что " свободный" секс способствует лучшему настрою на важные и ответственные дела. Об этом сообщает портал VistaNews.

В ходе исследований специалисты установили, что секс является отличным стимулятором умственных способностей человека, но интимная близость влюбленных, наоборот, существенно притупляет мыслительную активность партнеров.

Данное явление эксперты объясняют наличием " гормона любви" , которые является некоторым " транквилизатором" реальности и притупляет умственные реакции человека. Таким образом, ученые из США объяснили главный плюс " свободного" секса.

Тем не менее, специалисты советуют заниматься сексом даже в самых экстренных ситуациях, поскольку уровень креативности даже самого прагматичного человека после интимной близости резко возрастает.