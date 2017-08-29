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В США скончался старейший орангутан

Скончался любивший смотреть футбол орангутан
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В США скончался старейший орангутан Северной Америки. Джей-Джей скончался на 46 году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Он был любопытным, общительным и очень игривым», — говорят о животном сотрудники зоопарка штата Огайо.
Обезьяна прославилась своей любовью к футболу. Ему разрешали смотреть телевизор неограниченное количество времени. Джей-Джей считается долгожителем, так как средний возраст жизни орангутанов — 35 лет. Последние 45 дней орангутан провёл в своё удовольствие: ел лакомства и смотрел футбол.
8 августа скончался 39-летний орангутан Чантек, которому удалось обучиться языку жестов.
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Associated Press
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