В США скончался старейший орангутан Северной Америки. Джей-Джей скончался на 46 году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press

Ohio zoo mourns death of a 45-year-old orangutan that enjoyed watching football and ' The Price Is Right' https://t.co/IWgtTAzzXD— The Associated Press (@AP) 29 августа 2017 г.

«Он был любопытным, общительным и очень игривым», — говорят о животном сотрудники зоопарка штата Огайо.

Обезьяна прославилась своей любовью к футболу. Ему разрешали смотреть телевизор неограниченное количество времени. Джей-Джей считается долгожителем, так как средний возраст жизни орангутанов — 35 лет. Последние 45 дней орангутан провёл в своё удовольствие: ел лакомства и смотрел футбол.

8 августа скончался 39-летний орангутан Чантек, которому удалось обучиться языку жестов.