Раскрыта мрачная тайна улыбки Моны Лизы

Авторы новой книги «Мона Лиза: люди и картины» (Mona Lisa: The People and The Painting), раскрыли мрачную тайну знаменитой улыбки героини картины.

В своей новой книге историки Мартин Кемп и Джузеппе Палаитини утверждают, что грустна улыбка Моны Лизы на самом деле связана с мрачной историей жизни Лизы Герардини, которая была натурщицей для знаменитой картины Леонардо да Винчи , передает The Independent

Авторы утверждают, что супруг Герардини Франческо дель Джокондо сколотил состояние на торговле женщинами-рабами из Северной Африки.

Когда отца Джокондо не стало, то обязанность покупать рабынь легла на его плечи, причём он часто приобретал больше, чем нужно, после чего некоторых он перепродавал.

Несмотря на то, что Герардини не одобряла способ заработка супруга, она продолжала жить обычной жизнью женщины высшего сословия.