Россияне назвали идеальный возраст для вступления в брак

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают идеальным возрастом вступления в брак 27 лет для мужчин и не позднее 23 лет для женщин. По мнению 77% респондентов, идеальный возраст для женитьбы для мужчины составляет 27 лет, а 81% опрошенных отмечают, что девушке нужно вступить в брак не позднее 23-летнего возраста.

Как отмечается в результатах исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ, россияне отдают предпочтение официальному браку, нежели сожительству. 78% высказались за регистрацию брака и печать в паспорте, в то время как за необязательную регистрацию отношений в ЗАГС высказались лишь 12% респондентов.