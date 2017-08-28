За дешевым рублем

Вопреки пессимистичным прогнозам участников въездного туристического рынка количество посетивших Россию иностранцев в летнем сезоне заметно увеличилось. В составе организованных групп за этот период приехало как минимум на 15% больше путешественников, а системы самостоятельного бронирования отметили увеличение спроса на авиабилеты в Россию на 5%.





Въездной турпоток в Россию в летнем сезоне вырос на 15% к аналогичному периоду 2016 года. Такие предварительные оценки дает Ассоциация туроператоров России . Как пояснила «Ъ» ее исполнительный директор Майя Ломидзе , основной прирост был обеспечен путешественниками из азиатских стран — Китая, Индии, Вьетнама и Кореи. «Поток из Европы вырос в среднем на 10%, прежде всего речь идет о туристах из Испании, Италии и Франции», — добавила она. Одним из факторов роста числа поездок из ЕС госпожа Ломидзе считает большое количество новостей о России на фоне осложнения политической обстановки: «Плохой пиар — это тоже пиар». По ее данным, самым быстрорастущим направлением въездного рынка стал Иран — на фоне отмены виз для организованных групп он показал 30-процентный рост турпотока.



Гендиректор компании «Тари тур» Марина Левченко говорит, что число организованных путешественников из-за рубежа, принятых ее компанией в этом году, выросло на треть. Такую динамику она связывает с укреплением евро и ростом благосостояния туристов из Китая. Ранее «Интерфакс» , ссылаясь на данные агентства «Синьхуа» , сообщал: по итогам первого полугодия 2017 года выездной поток из этой страны вырос на 7,4% (до 68,75 млн поездок). Россия при этом значится среди востребованных направлений. «Но нужно понимать, что в Россию приезжают не самые обеспеченные китайские туристы, то есть их число увеличивается, но о значительном росте доходности мы пока не говорим», — отмечает Майя Ломидзе.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост въездного турпотока в этом году больше был заметен в Санкт-Петербурге. «В каком-то смысле можно сказать, что иностранные путешественники здесь заменили российских туристов, активность которых на внутреннем рынке снизилась», — пояснил он.





Рост числа интуристов заметили и участники рынка самостоятельного бронирования. Согласно данным поисковика Momondo, число поисковых запросов на авиабилеты в Россию из зарубежных стран в этом летнем сезоне выросло на 5,15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Лидерами спроса в компании называют туристов из Германии (на 8,2% больше к лету прошлого года), следом идут путешественники из США (на 11,6%), Дании (на 10,1%), Италии (на 30,4%) и Армении (на 21,5%). Заметный рост потока из Германии, Италии и Армении представитель Momondo Ирина Рябовол связывает с открытием по этим направлениям рейсов лоукостера «Победа».

В Skyscanner говорят, что ощутимее всего спрос на полеты в Россию вырос из Южной Кореи — на 68%, из Австрии — на 51%, из Японии — на 47% и Турции — на 22%. Спад интереса к стране в компании отмечают со стороны туристов из США — на 34%, Таиланда — на 24%, Китая — на 23% и Великобритании — на 22%. В Kayak лидерами роста числа запросов на авиабилеты в Россию называют жителей Чили — 221%, Новой Зеландии — на 84% и Мексики — на 50%.



Показатели въездного рынка выросли за лето вопреки опасениям туроператоров. В преддверии туристического сезона они предсказывали падение потока иностранцев на фоне укрепления рубля и роста стоимости размещения. «В итоге сезон просто сместился: интуристы отказались от поездок в Россию в начале лета, основной спрос пришелся на август и сентябрь», — отмечает госпожа Левченко. Несмотря на то что стоимость туров выросла, уровень цен 2014 года еще не достигнут, добавляет госпожа Ломидзе. Россия, говорит она, продолжает восприниматься как бюджетное направление.



Александра Мерцалова